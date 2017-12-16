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Самый спокойный декабрьский день в АТО: опубликована карта
16.12.2017 14:07
Сегодня, 16 декабря, информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины обнародовал карту, отображающую ситуацию в зоне АТО за минувшие сутки.
Согласно карте, обстрелы вчера были сосредоточены в Донецкой области. И было их немного. Как ранее сообщалось, минувшие сутки стали самыми "малообстрельными" с начала декабря. Зафиксировано всего 8 обстрелов. Еще одна хорошая новость – вчерашний день для ВСУ прошел в зоне АТО без потерь.
И всё же полной тишины в зоне АТО вчера не было. Так, на Донецком направлении ВСУ дважды жестко осадили провокации боевиков.
А на Луганском направлении оккупанты выпустили вечером 38 снарядов.
Теги: Донбасс, карта, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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