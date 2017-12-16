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Архив - Донецкая область

СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел Луганского

16.12.2017 13:15
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СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел Луганского

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 15 декабря), в Луганском (подконтрольная Украине часть Донетчны, район Светлодарской дуги) на ул. Хлеборобов, 10, команда СММ зафиксировала поврежденную осколками стену дома с юго-восточной стороны и разрушенную деревянную хозяйственную постройку на заднем дворе.

Примерно в 20 м к юго-западу от дома наблюдатели увидели свежую воронку, образовавшуюся, по их оценке, вследствие попадания снаряда, выпущенного из пушки БМП-1 или безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм).

Мужчина (40–49 лет), проживающий напротив через улицу, сообщил, что в этом доме живет его мать (70–79 лет), и что обстрел произошел 11 декабря, около 22:00.



Теги: Донбасс, обстрел, Луганское, СММ ОБСЕ
 
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