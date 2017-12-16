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Соцсети: в районе Горловки гремит артиллерия
Журналист-переселенец, политолог Никита Синицын, вынужденно покинувший захваченную боевиками Горловку, но продолжающий отслеживать события на неподконтрольной правительству части Донетчины благодаря своим связям, уверяет, что сегодня вечером в том районе очень жарко.
"Примерно с 19.00 в районе Горловки продолжается артиллерийская канонада", - пишет Никита на своей странице в соцсети Фейсбук.
На уточняющий вопрос, где именно гремит, отвечает: "По югу интенсивнее всего".
Напомним, что ситуация в районе Горловки обострилась после того, как силы АТО в результате успешной операции вывели из "серой зоны" два находящихся с ней рядом населенных пункта – Травневое и Гладосово.
Местным жителям раздают гуманитарную помощь, но остается еще масса проблем, которые не дают решить оккупанты.
Так, сегодня полдень боевики из автоматов прицельно обстрелял окрестности Травневого (Майского). Этими действиями противник сорвал плановые ремонтно-восстановительные работы на поврежденных линиях электропередач и жилых домах этого населенного пункты.
Кроме того, пропагандисты ОРДО стряпают фейковые письма (якобы от лица местных жителей) и шлют их в СММ ОБСЕ.
Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о намерении переподчинить недавно выведенное из серой зоны Гладосово Бахмутскому районному совету.
Теги: Донбасс, Горловка, артиллерия, обстрелы
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