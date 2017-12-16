- На Донецком направлении дважды жестко осадили провокации боевиков13:38
- Названа глобальная проблема "ДНР"13:30
- СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел Луганского13:15
- Официально: подтверждены добрые вести из зоны АТО13:01
- На Донетчине выпустили свергнутого мэра-сепаратиста. Есть вопросы12:49
- Сьогодні в Бахмуті чекають президента12:31
- В районе проведения АТО задержаны участники наркогруппировки. Среди них – полицейские. Была стрельба12:16
- Взрывы накрыли Донетчину: данные СММ ОБСЕ12:02
- Волонтер рассказал, как успокоили боевиков на Светлодарской дуге11:52
- Госпогранслужба подтвердила утренние провокации у донбасских КПВВ11:46
Сьогодні в Бахмуті чекають президента
Сьогодні, 16 грудня, Донеччину відвідає президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.
Ось, що повідомляє прес-служба управління з питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації:
"16 грудня в місті Бахмут відбудуться урочисті заходи за участю президента Національного олімпійського комітету України, першого віце-президента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, члена Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету, олімпійського чемпіона, Героя України Сергія Бубки, голови Донецької облдержадміністрацій, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, голови Відділення НОК України в Донецькій області, заступника голови облдержадміністрації Віктора Ремського.
У рамках робочого візиту Сергій Бубка разом з керівництвом Донеччини відвідає:
14:50-15:30 – Донецьке вище училище олімпійського резерву ім. С. Бубки (м. Бахмут, вул. Черняховського, 26, спортивно-оздоровчий табір "Вогник") – відкриття "Алеї олімпійської слави", церемонія нагородження, а також відкрита дискусія з головою Комісії атлетів НОК України, бронзовою призеркою Олімпійських ігор з легкої атлетики Оленою Говоровою "Роль і місце спортсменів у сучасному спорті" для вихованців ДВУОР ім. С.Бубки;
15:35-15:50 – Бахмутський індустріальний технікум ДонНТУ (м. Бахмут, вул. Чайковського 63) – урочиста передача гімнастичного обладнання від НОК України Донецькому вищому училищу олімпійського резерву ім. С. Бубки;
16:00-18:00 – СК "Металург" (м. Бахмут, вул. Садова, 137) – відкриття відкритого чемпіонату Донецької області з легкоатлетичних стрибків на призи заслуженого тренера України Віталія Петрова (16:00-16:20), нагородження чемпіонів та призерів ранкової програми змагань (16:20-16:40), огляд СК "Металург", огляд обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру (16:40-17:00), підхід до преси (17:00-17:20), автограф-сесія (17:20-17:30), перегляд фінальних змагань за програмою (17:30-18:00)".
Теги: Донбасс, спорт, Сергей Бубка, Бахмут
- На Донецком направлении дважды жестко осадили провокации боевиков13:38
- Названа глобальная проблема "ДНР"13:30
- СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел Луганского13:15
- Официально: подтверждены добрые вести из зоны АТО13:01
- На Донетчине выпустили свергнутого мэра-сепаратиста. Есть вопросы12:49
- Сьогодні в Бахмуті чекають президента12:31
- Наблюдатели ОБСЕ рассказали об очередях и взрывах на Луганщине12:24
- В районе проведения АТО задержаны участники наркогруппировки. Среди них – полицейские. Была стрельба12:16
- Взрывы накрыли Донетчину: данные СММ ОБСЕ12:02
- Волонтер рассказал, как успокоили боевиков на Светлодарской дуге11:52
- На Донецком направлении дважды жестко осадили провокации боевиков13:38
- Названа глобальная проблема "ДНР"13:30
- СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел Луганского13:15
- Официально: подтверждены добрые вести из зоны АТО13:01
- На Донетчине выпустили свергнутого мэра-сепаратиста. Есть вопросы12:49
- Сьогодні в Бахмуті чекають президента12:31
- Наблюдатели ОБСЕ рассказали об очередях и взрывах на Луганщине12:24
- В районе проведения АТО задержаны участники наркогруппировки. Среди них – полицейские. Была стрельба12:16
- Взрывы накрыли Донетчину: данные СММ ОБСЕ12:02
- Волонтер рассказал, как успокоили боевиков на Светлодарской дуге11:52
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- Стреляют. Ищите пятый угол20:45
- Как лечить острый ринит в домашних условиях20:00
- Ніколи не беріть трубку, якщо вам телефонують з цього номера18:45
- Назван самый вредный для печени и сердца продукт на новогоднем столе17:00
- Кашель вилікує пиво16:35
- Будьте здоровы: названы пять способов защиты от гриппа15:15
- Как не набрать вес во время зимних праздников14:15
- Советы для тех, кто не высыпается зимними ночами09:19
- День святой Варвары 2017: гадания в праздник08:54
- Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист
- Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк
- На Западе дали неутешительный прогноз по окончанию войны на Донбассе
- Мощный взрыв под Харьковом: Тысячи семей пострадали. Видео происшествия!
- "Теперь здесь всегда будет украинский флаг", - жители освобожденных поселков на Донбассе метко поставили на место пропагандистов ответом о том, как им теперь живется с ВСУ
- Прогнозы для Донбасса: освобождение, обострение, аннексия или «заморозка»
- Будет война: у Лаврова отреагировали на новую санкционную петлю ЕС
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- Соцсети: в Донецке массово "обчищают" дома
- «Полномасштабная война против Украины может начаться в любой момент», – Турчинов сделал тревожное заявление