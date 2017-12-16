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Удар, откуда не ожидали. Ходаковский заявил, что Захарченко создал "уродливую реальность"
В "ДНР" набирают обороты заочные разборки между отстраненным от управления "республикой" Александром Ходаковским и действующим главарем Александром Захарченко.
"Тихое болото в Луганске неожиданно закончилось сменой власти, хотя даже накануне никто не предполагал, что Плотницкий будет смещен со своего поста. Это говорит о высокой степени напряженности и низкой устойчивости "правящих элит", независимо от территории пользующихся реально низким доверием населения, которое даже не пошевелилось во время событий в ЛНР, и точно так же проигнорирует любые события подобного рода в ДНР, если они пройдут по спокойному сценарию - ни за кем из действующих правителей ни одна старуха не заплачет", - заявил экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский.
По его словам, в "ДНР" "уже включены все механизмы подготовки к выборам: готовятся избирательные списки, формируются избирательные комиссии, подыскиваются агитаторы от партии власти, приемные общественного движения Донецкая республика переформатируются под приемные главы - весь админресурс пришел в движение".
Ходаковский считает, что "выборы" в псевдореспублике "намечены на весну, а не на осень, как это положено".
"Спешка и скрытность обусловлена, помимо спрятанных от посторонних глаз причин, еще и тем, что хочется повести все "шито-крыто", чтобы сделать все "как надо", и чтобы перед тем, как в России после выборов обостриться внутренняя обстановка из-за сопротивления кругов, которым прижмут хвосты, и ей станет не особенно до нас - крепко утвердиться в ставших уже привычными креслах, - рассуждает глава ПСД. - Поэтому нужно решить еще одну задачу - устранить конкурентов и претендентов. Сначала убрали Дениса Пушилина (смещен с должности главы ОД "Донецкая республика" - прим. ред), потом наехали на Губаревых, арестовав их близкого человека и пригрозив закрытием их канала "Новороссия", вчера попытались устроить провокацию в бывшей приемной нашей организации. Тупую провокацию. Те, кто выполнял роль "громил", даже не поняли, что их просто использовали. Им всучили в руки листовку, отпечатанную, судя по всему, в единственном экземпляре, и они вломились в профилакторий "Шахтерские Зори", где живут эвакуированные нами еще в четырнадцатом году и поселенные там люди, заблокировав вход автоматчиками".
Ходаковский отмечает, что "в помещении этой бывшей приемной сидели умные люди, и они разобрались с ситуацией".
"Поскольку визит осуществлял государственный орган, подчиняющийся непосредственно главе, то исключить, что Захарченко здесь ни при чем, я не могу, - продолжает террорист. - Но это опасно - у меня дурная репутация, и я мог бы отреагировать. Видимо, поэтому мои подчиненные и доложили мне о ситуации уже после того, как сами ее и локализовали.
На это, видимо, и делался расчет: Ходаковский взорвется и даст основания обвинить его в препятствовании исполнению служебных обязанностей, несмотря на то, что статья, которую можно применить в ситуации с призывом к массовым беспорядкам, ни малейшего отношения к военной прокуратуре не имеет, а относится к компетенции госбезопасности. Но в МГБ оказались умнее - они сразу поняли, что это банальная провокация, и сделали переуступку в пользу тех, кто хотел выслужиться перед хозяином, хоть это и не их подследственность".
Ходаковский подозервает, что "таких фокусов еще будет много". Любые подобные шаги со стороны Захарченко и Ко он намерен "рассматривать исключительно в предвыборном ключе".
"Но вот вопрос: Захарченко же наградил себя звездой героя и гордо носит ее, демонстрируя всем свои заслуги перед Родиной, - значит он считает себя смелым человеком? Так чего же он так боится честных выборов? На подсознании догадывается, что картинка, которую перед ним рисуют, не такая уж и благостная?" - вопрошает Ходаковский.
Он отмечается, что с 2014 года на оккупированной части Донбасса "сформировалась другая реальность, в которой тоже приходится жить". "Более уродливой реальности мне не приходилось наблюдать в худшие годы после развала Союза. Борясь с главным врагом, мы не думали, что получим удар оттуда, откуда не ожидали", - заявил бывший глава "Совбеза ДНР".
Напомним, что ранее Ходаковский заявил, что у главаря "ДНР" Александра Захарченко - проблемы с психикой.
Теги: Донбасс, оккупация, ДНР, Захарченко, Ходаковский, ОРДО
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