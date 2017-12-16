В "ДНР" отменяют комендантский час

16.12.2017 08:06

Главарь пророссийской группировки "ДНР" Александр Захарченко заявил, что комендантский час в ОРДО (отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория) будет отменен. Но – временно.



"Комендантский час в Новый год и Рождество будет отменен", - заявил Захарченко.



Напомним, что в настоящее время на оккупированной части Донетчины с 23:00 до 05:00 действует комендантский час. В начале каждой недели местные "силовики" сообщают о задержании сотен "нарушителей" этого временного ограничения.



Отметим, что в прошлом году комендантский час в ОРДО также отменяли на Новый год и Рождество Христово.