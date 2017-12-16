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В "ДНР" отменяют комендантский час
16.12.2017 08:06
Главарь пророссийской группировки "ДНР" Александр Захарченко заявил, что комендантский час в ОРДО (отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория) будет отменен. Но – временно.
"Комендантский час в Новый год и Рождество будет отменен", - заявил Захарченко.
Напомним, что в настоящее время на оккупированной части Донетчины с 23:00 до 05:00 действует комендантский час. В начале каждой недели местные "силовики" сообщают о задержании сотен "нарушителей" этого временного ограничения.
Отметим, что в прошлом году комендантский час в ОРДО также отменяли на Новый год и Рождество Христово.
Теги: Донецк, Донбасс, комендантский час, ДНР, Захарченко
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