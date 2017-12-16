В Донецке накалилась обстановка. Ходаковского вывели из себя: "Так вот, шакалы…"

16.12.2017 21:48

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский лютует из-за видео, которое появилось сегодня на редя ресурсов.



"В сети на некоторых ресурсах появилось видео от, якобы, бойцов бывшего Востока, нынешнего одиннадцатого полка корпуса, которые в масках призывают народ поддержать Ходаковского и выйти завтра на площади, - пишет Ходаковский на своей странице в Фейсбуке, где он значится как Александр Сергеев. - Так вот, шакалы: Ходаковский с первых дней протеста против Украины не одевал маску, балаклаву, или еще что-то, что скрывало бы мое лицо. Если вы, сволочи, решили меня "поддержать" - снимите с себя то говно, что закрывает ваши лица. Говорю резко, потому что понимаю, откуда ветер дует. Егорка - тебе персональный привет. И еще: если я кого-то призову, - то вы увидите это первые на этих страницах".



Напомним, что после того, как Ходаковский объявил о своем решении идти на "выборы", против него начались провокации. Он обвиняет в них действующего главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Так, недавно Ходаковский заявил, что у главаря "ДНР" Александра Захарченко - проблемы с психикой. Кроме того, по словам Ходаковского, Захарченко создал "уродливую реальность".