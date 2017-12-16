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Архив - Донецкая область

В Лимане погибла велосипедистка

16.12.2017 15:18
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В Лимане погибла велосипедистка

Около пяти вечера вчера, 15 декабря, в Лимане (бывший Красный Лиман, что на Донетчине), на улице Пушкина (недалеко от школы №2), автомобиль ВАЗ совершил наезд на женщину, которая двигалась на велосипеде.

От полученных травм 61-летняя жительница города погибла. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили пустой автомобиль. Вскоре нарядом группы реагирования водитель, имевщий признаки алкогольного опьянения, был задержан и доставлен в Лиманское отделение полиции.

Полицией открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами".

Ранее появились подробности сегодняшнего смертельного ДТП у Славянска.



Теги: Донбасс, ДТП, погибла, Лиман (Красный Лиман)
 
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