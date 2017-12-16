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В ОРДО снимали лживые видеоролики
16.12.2017 21:20
По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование ВС РФ продолжает наращивать меры по дезинформации мирового сообщества об обстановке на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
"В частности, 14-15 декабря российские офицеры т.н. "пресс-службы 1 АК" совместно с пророссийски настроенными иностранными журналистами проводили съемки постановочных видеороликов на передовых позициях отдельных подразделений корпуса для фабрикации т.н. "Доказательств нарушения Минских договоренностей подразделениями ВС Украины", - сообщает ГУР.
Теги: Донбасс, пропаганда, ДНР, оккупанты, ОРДО
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