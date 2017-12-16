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Архив - Донецкая область

В Родинском нашли жилье для медиков. И, возможно, для переселенцев

16.12.2017 18:52
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В Родинском нашли жилье для медиков. И, возможно, для переселенцев

В Родинском (подконтрольная часть Донетчины, относится к Покровскому горсовету) планируют провести реконструкцию пустующего несколько лет здания поликлиники. Комнаты намерены переоборудовать под жилье, в том числе, возможно, для внутренне перемещенных лиц.

"Для того, чтобы отремонтировать это здание (оно находится сегодня на балансе Родинского городского совета), нужно изготовить проект и подать на финансирование. У нас были в планах сделать там жилье в первую очередь для медицинских работников, чтобы увеличить здесь количество работающих врачей, обеспечив их жильем. Остальное – то ли ведомственное жилье, то ли передать жителям по очереди, то ли переселенцам", – рассказал Покровский городской голова Руслан Требушкин в интервью ТК "Орбита".



Теги: Донбасс, жилье, Родинское, медики
 
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