В зоне АТО сегодня увеличились обстрелы

16.12.2017 18:13

Сегодня, 16 декабря, по состоянию на 18:00, российско-террористические войска осуществили уже 11 обстрелов позиций сил АТО. Отметим, что за все минувшие сутки было всего 8 обстрелов.



На Луганском направлении сегодня захватчики из минометов различных видов и пехотного вооружения вели огонь по опорным пунктам ВСУ в районе Троицкого и Крымского.



В полдень оккупанты из автоматов прицельно обстрелял окрестности Травневого (Майского). Этими действиями противник сорвал плановые ремонтно-восстановительные работы на поврежденных линиях электропередач и жилых домах этого населенного пункты.



На Донецком направлении эпицентром нестабильности стало Приазовье. Здесь противник весь день, с определенными перерывами, вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов в районе Гнутово и Павлополя, а из вооружения БМП - у Водяного.



Кроме того, из легкого пехотного вооружения, оккупанты неоднократно нарушали перемирие в пригороде Авдеевки.