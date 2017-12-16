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Архив - Донецкая область

В зоне АТО сегодня увеличились обстрелы

16.12.2017 18:13
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В зоне АТО сегодня увеличились обстрелы

Сегодня, 16 декабря, по состоянию на 18:00, российско-террористические войска осуществили уже 11 обстрелов позиций сил АТО. Отметим, что за все минувшие сутки было всего 8 обстрелов.

На Луганском направлении сегодня захватчики из минометов различных видов и пехотного вооружения вели огонь по опорным пунктам ВСУ в районе Троицкого и Крымского.

В полдень оккупанты из автоматов прицельно обстрелял окрестности Травневого (Майского). Этими действиями противник сорвал плановые ремонтно-восстановительные работы на поврежденных линиях электропередач и жилых домах этого населенного пункты.

На Донецком направлении эпицентром нестабильности стало Приазовье. Здесь противник весь день, с определенными перерывами, вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов в районе Гнутово и Павлополя, а из вооружения БМП - у Водяного.

Кроме того, из легкого пехотного вооружения, оккупанты неоднократно нарушали перемирие в пригороде Авдеевки.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
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