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Архив - Донецкая область

"Власти" Докучаевска запретили просвещать местных жителей

16.12.2017 17:20
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"Власти" Докучаевска запретили просвещать местных жителей

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили об инциденте во временно оккупированном Докучаевске.

Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 15 декабря), когда команда миссии раздавала детям в Докучаевске информационно-просветительские материалы ОБСЕ, офицер Вооруженных сил Российской Федерации при СЦКК передал телефон одному из наблюдателей, чтобы тот поговорил с ожидавшей на линии женщиной. Она представилась сотрудницей "местной администрации" и сказала, что наблюдатели не могут раздавать какие-либо материалы местным жителям без разрешения членов "ДНР".



Теги: Донбасс, Докучаевск, ДНР, СММ ОБСЕ
 
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