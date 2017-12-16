"Зачистка" в Моспино: версия ИС

16.12.2017 16:58

Группа "Информационное Сопротивление" считает, что серия недавних "зачисток", проведенных оккупантами Донбасса в Моспино и окрестностях, преследовала ряд целей.



Первая - попытка словить некие группы "диверсантов". Вторая - взымание "сельхозналога" с местного населения в сельской местности. Но есть и завуалированная третья.



"В частности, на протяжении 3-х суток оккупанты полностью блокировали посёлок вооружёнными нарядами, препятствуя въезду-выезду и проводя обыски у перемещающихся представителей местного населения, а также проводя "инвентаризацию" их имущества и сельхознаделов. В то же время, аналитики группы ИС не исключают, что данные действия являются прикрытием для формирования в районе Моспино (район аэродрома ТСОУ) новых подразделений боевиков", - отмечается "Информсопротивление".