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"Зачистка" в Моспино: версия ИС
Группа "Информационное Сопротивление" считает, что серия недавних "зачисток", проведенных оккупантами Донбасса в Моспино и окрестностях, преследовала ряд целей.
Первая - попытка словить некие группы "диверсантов". Вторая - взымание "сельхозналога" с местного населения в сельской местности. Но есть и завуалированная третья.
"В частности, на протяжении 3-х суток оккупанты полностью блокировали посёлок вооружёнными нарядами, препятствуя въезду-выезду и проводя обыски у перемещающихся представителей местного населения, а также проводя "инвентаризацию" их имущества и сельхознаделов. В то же время, аналитики группы ИС не исключают, что данные действия являются прикрытием для формирования в районе Моспино (район аэродрома ТСОУ) новых подразделений боевиков", - отмечается "Информсопротивление".
Теги: Донбасс, Моспино, ДНР, оккупанты, ОРДО
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