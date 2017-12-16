Захарченко пугает миссию ООН

16.12.2017 11:01

Главарь пророссийской группировки "ДНР" Александр Захарченко прокомментировал переговоры, которые ведут Украина и ее западные союзники с Россией, касательно появления на Донбассе миротворцев ООН.



"Если мы разрешаем участникам ООН охранять миссию ОБСЕ – это означает, что мы разрешили вооруженным людям сопровождать наблюдателей ОБСЕ. Для того чтобы на чем-то настаивать, мы должны включиться в тот переговорный процесс, который сейчас происходи, - заявил "глава" оккупационной власти. - Мы, к сожалению, в этом процессе не участвуем, поэтому наши пожелания и требования вряд ли кто-то услышит. Но запретить или разрешить проезд по тем или иным маршрутам – это в наших силах".



Захарченко заявил, что "никто в мире не имеет права навязывать" ему и его приспешникам, "где будет стоять и находиться эта охранная миссия". Он настаивает на согласовании всех вопросов с "руководством" псевдореспублики.



"У тех, у кого возникает иллюзия, что какая-то охранная миссия сюда зашла и будет делать, что захочет – это просто иллюзия. Нам хватит сил и смелости показать, что мы — хозяева своей земли", - пугает главарь "ДНР".



Напомним, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.

Ранее экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский заявил, что у главаря "ДНР" Александра Захарченко - проблемы с психикой. Кроме того, по словам Ходаковского, Захарченко создал "уродливую реальность".