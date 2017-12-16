Жебривский сообщил, когда на КПВВ наведут порядок

16.12.2017 13:50

Сегодня, 16 декабря, губернатор Донетчины Павел Жебривский обсудил с вице-премьер-министром Геннадием Зубко (тот прибыл с визитом в Донецкую область) проект обустройства контрольных пунктов въезда-выезда.



Обсуждение проходило во время посещения КПВВ "Майорск".



"Решили, что не будем строить капитальные сооружения, так как психологически это бы воспринималось как строительство границы. Но должны позаботиться о людях - чтобы им было удобно проходить контроль и находиться на КПВВ, - отметил губернатор. - По предварительным расчетам, на оформление необходимых документов и утверждение проекта нужно месяца три, еще полгода - на его реализацию. То есть, где-то до сентября должны закрыть этот вопрос и навести порядок на всех четырех пропускных пунктах, функционирующих на территории области".