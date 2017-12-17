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Битва за жилье: как издеваются над ВПЛ

17.12.2017 19:48
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Битва за жилье: как издеваются над ВПЛ

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ, они же – переселенцы) не могут получить предусмотренное законодательством социальное или временное жилье. Как пояснила представитель омбудсмена по вопросам соблюдения прав ВПЛ Жанна Лукьяненко, преградой становится устаревший перечень документов, который не учитывает реалии вооруженного конфликта.

Чтобы получить жилье, нужно встать на учет в орган местного самоуправления. А для этого переселенцу нужно собрать пакет документов.

"Но в этом пакете есть такой перечень документов, которые переселенец не может принести, потому что на оккупированной территории нет такого органа, который мог бы выдать, например, справку по месту регистрации, – рассказывает представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. - В Житомире, например, ты можешь претендовать на жилье, если у тебя нет квартиры на остальной территории Украины. Это проверяется через реестр недвижимости. И он, к примеру, выдаст, что у вас квартира в Луганске. Но ведь переселенец просит у вас временное жилье именно потому, что не может жить в Луганске".

По словам Жанны Лукьяненко, хоть законодательство и дает ВПЛ право на жилье, но власть за три года конфликта так и не смогла изменить перечень документов.

Правозащитники планируют пересмотреть План действий Нацстратегии, чтобы предусмотреть обновленный механизм для получения социального и временного жилья для переселенцев. Но вряд ли это будет быстро…



Теги: Украина, Донбасс, жилье, переселенцы, ВПЛ
 
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