Больше половины обращений переселенцев - это вопросы, связанные с выплатой пенсии

17.12.2017 17:30

Представители Благотворительного Фонда "Право на защиту" помогли восстановить пенсионные выплаты многим переселенцам. При этом отмечают, что добиваться справедливости приходится долго.



"К нам обращаются переселенцы с различными проблемами, но больше половины всех обращений - это вопросы, связанные с выплатой пенсии, - отметила руководитель Славянского офиса БФ" Право на защиту" Дарья Дмитренко. - С начала 2017 года в наш офис обратилось более 23 тысяч человек, из них 4500 человек получили индивидуальную правовую помощь. В настоящее время на разных стадиях в судах находится 282 дела, которые ведут наши адвокаты. Практика показывает, что большинство дел, которые мы ведем против органов соцзащиты или Пенсионного Фонда, как правило, оспариваются и проходят все три судебные инстанции, поэтому речь идет о длительном периоде восстановления справедливости. К сожалению, в нашей практике уже есть случаи, когда пенсионеры умерли, так и не дождавшись судебного решения".



Отметим, что на востоке Украины работают пять юридических приемных - в Славянске, Бахмуте, Мариуполе, Курахово, Северодонецке.