Большой обмен пленными на Донбассе: завтра пройдут переговоры

17.12.2017 18:44

Проведение видеоконференци участников гуманитарной подгруппы Контактной группы Минских переговорщиков по урегулированию ситуации на Донбассе планируется 18 декабря.



Как сообщила представитель ОРЛОв гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы пророссийской группировки "ЛНР" по обмену военнопленных Ольга Кобцева, видеоконференция запланирована на 18 декабря, с 13.00.



Как ожидается, основной темой переговоров участников подгруппы станет обмен удерживаемыми лицами.



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Напомним, что 15 ноября президент России Владимир Путин пообещал обсудить вопрос обмена пленными на Донбассе с лидерами боевиков ОРДЛО. С соответствующим вопросом к нему обратился лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук (являщийся кумом Путина) во время посещения главой РФ Ново-Иерусалимского монастыря. В тот же день Путин провел переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР", которые тут же заявили, что те поддерживают проведение обмена пленными.

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что Украина готова обменять 306 заключенных, совершивших преступления против территориальной целостности страны, на 74 украинских пленных, которых удерживают оккупанты Донбасса.

Тем временем стало известно, что число пленных украинцев, которых незаконно удерживают боевики на оккупированных территориях Донбасса, превысило 160 человек.

Напомним, что последний обмен пленными на Донбассе проходил в декабре 2016 года.