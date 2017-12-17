Деоккупация Донбасса: что творится с законопроектом

17.12.2017 09:49

В повестке дня Верховной Рады Украины на следующую пленарную неделю (19-22 декабря) нет законопроекта № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Он же – закон о деоккупции или реинтеграции ОРДЛО. Некоторые уже кричат о "зраде". Но не всё так просто…



Напомним, что на минувшем согласительном совете парламента спикер парламента Андрей Парубий говорил, что документ рекомендовали рассматривать "в спокойной, а не в предбюджетной атмосфере". Бюджет уже принят. А закон о деоккупации, который еще в октябре прошел первое чтение, - нет…



Известно, что в ходе доработки название законопроекта не изменили, зато добавили упоминание о Крыме и Севастополе в контексте оккупированных территорий, а также назвали дату начала агрессии РФ против Украины: 20 февраля 2014 года (начало оккупации Крыма). Ожидается, что после принятия законопроекта самопровозглашенные "ЛДНР" будет корректно называть "представителями оккупационных администраций РФ".



Профильный комитет еще 17 ноября рекомендовал Раде принять документ в целом как закон. Но воз и ныне там…



Отсрочка в голосовании за законопроект о "реинтеграции" Донбасса связана с безответственностью некоторых народных депутатов Украины. Об этом рассказал народный депутат Украины (фракция "Народный фронт"), член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук. По его словам, "законопроект полностью доработан нашим Комитетом и подготовлен к рассмотрению, никаких доработок уже не должно быть, в соответствии с Регламентом".



Отвечая на вопрос, почему в таком случае документ отсутствует в повестке дня на пленарную неделю с 19 по 22 декабря, нардеп пояснил: "Из-за недостаточного количества голосов для принятия законопроекта".



Тетерук уточнил: речь идет о физическом отсутствии в сессионном зале большого количества народных депутатов. "К сожалению, те, кто не осознают своей ответственности за состояние дел в стране, взяли за привычку прогуливать Верховную Раду во время пленарных заседаний. И это создает наибольшую угрозу в вынесении законопроекта на голосование, - сказал он. - Как только мы будем видеть, что присутствующих депутатов будет достаточно для принятия этого законопроекта, на Согласительном совете он будет вынесен на голосование. Никаких других причин откладывать голосование по нему нет".



А вот что пишет по этому поводу другой нардеп от "Народного фронта", один из координаторов группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук:



"Относительно рассмотрения Радой законопроекта №7163 (о деоккупации Донбасса)



СМИ сообщают, что Рада до конца года якобы не рассмотрит законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".



В связи с чем несколько замечаний:



1. Речь идет о том, что данного законопроекта нет в повестке дня ВР на сл. пленарную неделю (она же – последняя пленарная в этом году), размещенной на сайте Рады.



Однако стоит учитывать, что речь идет о проекте повестки. Сама повестка на неделю будет утверждена в понедельник 18.12, на согласительном совете ВР. Тогда как, по моим данным, еще вчера (14.12.2017) на совещании, которое вел спикер парламента, руководством ВР было заявлено о том, что данный законопроект будет вынесен на рассмотрение Рады в сл. четверг, 21.12. В любом случае, о судьбе законопроекта мы узнаем только в понедельник, после согласительного совета.



2. Не вижу ни единой причины, чтобы Рада не рассматривала этот законопроект немедленно.



Еще в ноябре с.г. Комитет ВР по нацбезопасности и обороне проделал огромную работу, рассмотрев порядка 700 правок к законопроекту и выработав консенсусные формулировки, которые должны удовлетворить все фракции (кроме, понятно, Оппоблока). Создав, таким образом, все условия для того, чтобы документ был принят парламентом.



Дело только за тем, чтобы законопроект был вынесен на голосование.



3. Не думается, что позиция главы Мониторинговой миссии ООН по ситуации с правами человека в Украине Ф.Фрейзер должна повлиять на ход рассмотрения законопроекта. Напомню: г-жа Фрейзер заявила, что "этому законопроекту не хватает четкости касательно основы для защиты прав и свобод человека".



Даже поверхностный анализ свидетельствует, что в данном случае замечание г-жи Фрейзер строится, очевидно, на невнимательном изучении документа, либо же на получении информации об этом документе из определенного круга СМИ. Поскольку в законопроекте №7163 совершенно четко определено: Россия оккупировала Донбасс, а в соответствии с нормами международного права за ситуацию на оккупированных территориях (в т.ч. в сфере защиты прав человека) отвечает оккупант.



Хотя, возможно, речь идет о разнице в критериях оценки. Поскольку четкость законопроекта №7163, действительно, просто невозможно сравнивать с той "четкостью", которую демонстрировали структуры ООН в оценке действий России в Крыму, а затем на Донбассе".