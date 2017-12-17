Донбасский фронт: в бой брошены танки, у сил АТО - потери

17.12.2017 06:32

Ситуация в районе проведения АТО вчера, 16 декабря, осложнилась. Российско-оккупационные войска увеличили количество и интенсивность обстрелов по позициям ВСУ из минометов и танков.



По данным пресс-центра штаба АТО, всего за минувшие сутки противник 31 раз обстрелял позиции ВСУ. В ответ украинские военнослужащие 22 раза подавляли огневую активность оккупантов из оружия, не запрещенного минскими договоренностями.



В результате вражеских обстрелов у сил АТО есть потери - четверо украинских военнослужащих получили ранения.