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Донбасский фронт: в бой брошены танки, у сил АТО - потери
17.12.2017 06:32
Ситуация в районе проведения АТО вчера, 16 декабря, осложнилась. Российско-оккупационные войска увеличили количество и интенсивность обстрелов по позициям ВСУ из минометов и танков.
По данным пресс-центра штаба АТО, всего за минувшие сутки противник 31 раз обстрелял позиции ВСУ. В ответ украинские военнослужащие 22 раза подавляли огневую активность оккупантов из оружия, не запрещенного минскими договоренностями.
В результате вражеских обстрелов у сил АТО есть потери - четверо украинских военнослужащих получили ранения.
Теги: Донбасс, АТО, потери, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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