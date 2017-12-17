ФОТОФАКТ: "ихтамнет" в Горловке

17.12.2017 14:32

Сообщество Nova Gorlivka поделилось снимком из оккупированной Горловки, на котором видно грузовое авто с сидящими там военными.



"Ихтамнет" нежданчик - ехали "цигане" не догонишь и пели они песни не поймешь, была у них гитара не настроишь, и вобщем ничего не разберешь... и краски на камуфляж не хватает )))" - прокомментировали в Nova Gorlivka это фото



Напомним, что вчера вечером из Горловки велись активные обстрелы позиции ВСУ.



А сегодня утром информационные агентства, подконтрольные "ДНР", сообщают о "прилетах" в Горловку, традиционно обвиняя во всем силы АТО.



Ранее различные источники сообщали, что в Горловку стягиваются разнообразные воинские формирования ОРДО.

Ситуация в районе Горловки обострилась после того, как силы АТО в результате успешной операции вывели из "серой зоны" два находящихся с ней рядом населенных пункта – Травневое и Гладосово.

Местным жителям раздают гуманитарную помощь, но остается еще масса проблем, которые не дают решить оккупанты.

Так, вчера в полдень боевики из автоматов прицельно обстрелял окрестности Травневого (Майского). Этими действиями противник сорвал плановые ремонтно-восстановительные работы на поврежденных линиях электропередач и жилых домах этого населенного пункты.



Кроме того, пропагандисты ОРДО стряпают фейковые письма (якобы от лица местных жителей) и шлют их в СММ ОБСЕ.

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о намерении переподчинить недавно выведенное из серой зоны Гладосово Бахмутскому районному совету.