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Архив - Донецкая область

Горел Мариуполь

17.12.2017 18:10
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Горел Мариуполь

В Мариуполе загорелась квартира. Пожар произошел в субботу около 8 утра, передает MRPL.CITY со ссылкой на контакт-центр городского совета.

Возгорание случилось по пр. Победы, 44 в Левобережном районе. Огонь в трехкомнатной квартире уничтожил мебель и вещи. Пострадавших, к счастью, нет.

Вчера же, около 12:00, произошел пожар по переулку Пилотов, 5. По информации контакт-центра городского совета, возгорание произошло в цокольном этаже. В результате огонь уничтожил б/у вещи, но никто не пострадал.

Причины возникновения пожаров устанавливают специалисты.



Теги: Донбасс, Мариуполь, пожар, квартира
 
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