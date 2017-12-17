Горел Мариуполь

17.12.2017 18:10

В Мариуполе загорелась квартира. Пожар произошел в субботу около 8 утра, передает MRPL.CITY со ссылкой на контакт-центр городского совета.



Возгорание случилось по пр. Победы, 44 в Левобережном районе. Огонь в трехкомнатной квартире уничтожил мебель и вещи. Пострадавших, к счастью, нет.



Вчера же, около 12:00, произошел пожар по переулку Пилотов, 5. По информации контакт-центра городского совета, возгорание произошло в цокольном этаже. В результате огонь уничтожил б/у вещи, но никто не пострадал.

Причины возникновения пожаров устанавливают специалисты.