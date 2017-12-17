КПВВ Донбасса: соцсети сообщили о ситуации на двух направлениях

17.12.2017 11:38

Сегодня, 17 декабря, ощественная организация Донбасс SOS собрала данные пользователей соцсетей о ситуации с пересечением линии разграничения в зоне АТО.



Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

7-15 Муж на Еленовке с 6,30 , стоит чуть ниже остановки что за церквей, за ним уже подъехало машин 25,

7-30 Из Донецка Каргил, 260 машин

9-00 очередь далеко на мосту, я в льготной, основная движется раз в 15 минут

10-00 Каргил очередь на середине моста, все стоят в один ряд, льготы 3 машины, автобусов 6 шт, 0 Украина очередь от 1 согнутой опоры



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

9-00 На еленовке до поворота перлына 3 туалета

Перлына 15 мин от 3 до 2 туалета

Просто мчимся

10-30 Еленовка в Мариуполь 80 машин, в Донецк 30. Перлына около 100



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

Нет информации

Напомним, что за прошедшие сутки, 16 декабря, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 37,6 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств.

Напомним, что сотни граждан вчера не смогли пересечь пункт пропуска "Станица Луганская" до его закрытия.

Сегодня утром три КПВВ на Донетчине были перегружены, один – почти без очередей.