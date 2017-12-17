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КПВВ Донбасса: соцсети сообщили о ситуации на двух направлениях
Сегодня, 17 декабря, ощественная организация Донбасс SOS собрала данные пользователей соцсетей о ситуации с пересечением линии разграничения в зоне АТО.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
7-15 Муж на Еленовке с 6,30 , стоит чуть ниже остановки что за церквей, за ним уже подъехало машин 25,
7-30 Из Донецка Каргил, 260 машин
9-00 очередь далеко на мосту, я в льготной, основная движется раз в 15 минут
10-00 Каргил очередь на середине моста, все стоят в один ряд, льготы 3 машины, автобусов 6 шт, 0 Украина очередь от 1 согнутой опоры
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
9-00 На еленовке до поворота перлына 3 туалета
Перлына 15 мин от 3 до 2 туалета
Просто мчимся
10-30 Еленовка в Мариуполь 80 машин, в Донецк 30. Перлына около 100
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
Нет информации
Напомним, что за прошедшие сутки, 16 декабря, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 37,6 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств.
Напомним, что сотни граждан вчера не смогли пересечь пункт пропуска "Станица Луганская" до его закрытия.
Сегодня утром три КПВВ на Донетчине были перегружены, один – почти без очередей.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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- Кому власти Мариуполя обещают 1000 квартир21:22
- Боевики на Донбассе снова применили "Град"20:01
- В "ДНР" открыли огонь по всей линии фронта от Светлодарской дуги до Майорска: в Сети сообщают о мощных боях на Донбассе19:12
- ГПУ: Новолуганское обстреляли из российских Градов18:51
- Компания Ахметова выкупила завод Азарова18:29
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
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