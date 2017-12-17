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Архив - Донецкая область

КПВВ Донбасса: соцсети сообщили о ситуации на двух направлениях

17.12.2017 11:38
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КПВВ Донбасса: соцсети сообщили о ситуации на двух направлениях

Сегодня, 17 декабря, ощественная организация Донбасс SOS собрала данные пользователей соцсетей о ситуации с пересечением линии разграничения в зоне АТО.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
7-15 Муж на Еленовке с 6,30 , стоит чуть ниже остановки что за церквей, за ним уже подъехало машин 25,
7-30 Из Донецка Каргил, 260 машин
9-00 очередь далеко на мосту, я в льготной, основная движется раз в 15 минут
10-00 Каргил очередь на середине моста, все стоят в один ряд, льготы 3 машины, автобусов 6 шт, 0 Украина очередь от 1 согнутой опоры

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
9-00 На еленовке до поворота перлына 3 туалета
Перлына 15 мин от 3 до 2 туалета
Просто мчимся
10-30 Еленовка в Мариуполь 80 машин, в Донецк 30. Перлына около 100

#Гнутово #Пищевик #Октябрь

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
Нет информации

Напомним, что за прошедшие сутки, 16 декабря, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 37,6 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств.

Напомним, что сотни граждан вчера не смогли пересечь пункт пропуска "Станица Луганская" до его закрытия.

Сегодня утром три КПВВ на Донетчине были перегружены, один – почти без очередей.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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