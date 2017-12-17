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Марчук об оккупированном Донбассе: Рассчитывать, что 36 тысяч боевиков двух армейских корпусов куда-то денутся - это фантастика
Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук (первый председатель Службы безопасности Украины, экс-премьер-министр, экс-председатель СНБО и экс-министр обороны, генерал армии) рассказал, почему вынужден вести прямые переговоры с оккупантами Донбасса.
Приводим часть из речи Евгения Марчука во время круглого стола "Международный опыт и практическая поддержка граждан, которые пострадали от военного конфликта на востоке Украины", который состоялся в Верховной Раде 14 декабря.
"Во время переговоров в нашей рабочей подгруппе у нас больше вопросов боевого характера, но довольно часто бывают и те, что хоть немножечко, хоть на миллиметр позволяют снизить взаимное недоверие сторон, которое сегодня зашкаливает. Это связано с восстановлением разрушенных крупных объектов жизнеобеспечения, которые находятся на линии фронта - 426 километров. Это водоснабжение. Например, Донецкая фильтровальная станция, Васильевская насосная станция первого подъема и так далее. Чтобы отремонтировать надо прекратить огонь с обеих сторон, установить режим тишины хотя бы на 2-3 дня, под наблюдением ОБСЕ и СЦКК развести воинские подразделения, завести саперов, чтобы они все разминировали и так далее.
Почему мы занимаемся, казалось бы, непрофильным видом деятельности? Это дает микроскопические надежды на то, что можно договариваться не в Киеве и не в Минске, а на локальном уровне, не признавая так называемые "ДНР" и "ЛНР". Меня, к слову, часто спрашивают: "Как вы можете с ними, бандитами, террористами, рядом сидеть?" Говорю: "Не рядом. Здесь - ОБСЕ, здесь - мы, там - Россия, а они там, далековато, в конце". А как без них решить этот вопрос? Например, как можно только через Россию договориться отремонтировать насосную станцию или фильтровальную, которая находится на линии огня, где непосредственно участвуют боевые части оттуда и оттуда? Без России также не получится.
То есть, возникает второй вопрос - страшный для украинского политического истеблишмента. Прямых наших переговоров с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" очень хочет Россия, чтобы сказать: "Мы же говорили, что это внутренний гражданский конфликт и мы здесь только миротворцы".
Но жизнь заставляет представителей одной и другой стороны не на политико-международном уровне, а на рабочих техническо-организационных уровнях идти на переговоры. СЦКК - это что? Совместный центр контроля и координации , куда входят российские и украинские военные. Они, кроме ОБСЕ, в качестве наблюдателей, организационно этим занимаются. Они и ради этого были созданы. Хотя их главная задача более сложная – взаимодействие по прекращению огня и разведению живой силы и боевой техники.
Украинская власть, на мой взгляд, пока еще не приступала серьезно к работе с этой территорией, с людьми в том смысле, о котором я говорю. А возможности такие есть. Динамика движения населения с той части большая, в день 25-30 тысяч человек проходит через контрольные пункты въезда - выезда. То есть, возможности есть.
На мой взгляд, на общегосударственном уровне требуется некоторая коррекция по решению таких локальных проблем. Я был в Северной Ирландии, когда Европейский Союз давал микрогранты на создание и поддержание различных молодежных групп: шахматы, спорт, компьютеры, искусство, но при одном условии, что там будут дети с обеих сторон. Я разговаривал с одним из представителей так называемой "ДНР" и сказал: "Может, давайте попробуем, хотя бы в зоне, близкой к линии фронта?" Теоретически - да. Но как это организовать и как это обеспечить, никто не имеет ни малейшего представления.
Например, фестиваль, или спортивные соревнования ближайших к линии разграничения школ. Или летом какая-нибудь олимпиада. Это, конечно, трудно себе представить, но это возможно сделать. Но, чтобы сделать, надо снять много политических флажков, которые запрещают подход к такому варианту. Я акцентирую внимание на том, что мировой опыт имеет очень широкий диапазон. Нам очень много помогали и международные институты, чтобы не только изучить, но и понять, как в мире выходили из подобных ситуаций. В мире было 220 таких конфликтов, которые сопровождала ООН, после Второй мировой войны. Мы изучили 64. В минских переговорах кроме рабочей группы по безопасности, есть политическая, гуманитарная и экономическая рабочие группы. Я знаю всё, что там происходит. Пока к тому, что я говорю, очень далеко. Это связано с проблемами ежедневных обстрелов, гибелью людей и так далее. И, конечно, на рабочих группах речь идёт прежде всего о попытках договориться по принципиальным вопросам.
Нужно уже сегодня заглядывать вперед и думать, как в Украине организовать квалифицированную, целенаправленную работу по той территории... Рассчитывать только на то, что Путин скоро даст команду и все российские войска будут выведены, а 36 тысяч боевиков двух армейских корпусов куда-то денутся - это фантастика. И что тогда легко будет возвращаться украинской власти на ту территорию - это очень вредная иллюзия".
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Теги: Украина, Донбасс, переговоры, оккупанты, ОРДЛО
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