Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Наши" с "ненашими" не сходятся. Зарисовка с блокпостов у линии разграничения

17.12.2017 06:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Наши" с "ненашими" не сходятся. Зарисовка с блокпостов у линии разграничения

Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, поделилась забавным эпизодом, происшедшим во время пересечения линии разграничения на Донетчине.

Вот, что пишет Мария на своей странице в Фейсбуке (стиль и орфография автора сохранены):

"Оккупированный Донецьк. Ехала женщина-дончанка через блокпосты. Заезжала из Волновахи в Донецьк. Время три часа дня. Села в автобус, а возле неё девушка молоденькая присела. Такая миленькая. Сразу спросила, не помешает-ли, можно присесть-ли, какая погода тёплая, чирик-чирик.
Женщина поддержала беседу, а потом спрашивает девушку: -
- А во сколько закрываются блокпосты? А то переживаю, успею ли, так не хотелось бы ночевать в поле или возвращаться в Волноваху.
Девушка с радостью отвечает:
- Украинский блокпост до 17 часов, а наши пускают до последнего человека. Так что не волнуйтесь, главное украинский пройти, а через наш по-любому пройдём и скоро будем дома.
Женщина так обрадовалась, говорит девушке:
- Вот, спасибо. Щас дочке позвоню, успокою, чтоб не волновалась.
Набрала дочку и говорит ей:
- Дочечка, я уже в автобусе. Не волнуйся. Я тут у девушки спросила, так она мне всё объяснила. Оказывается НАШ блокпост работает до 17 часов. А днр-овский по любому пройдём, там пускают до последнего человека.

У девушки челюсть отвисла. Она поняла, что "наши" с "ненашими" не сходятся. И она в миг подскочила и убежала на заднее сидение.
Ну, шо девица-вата-ватная? Побоялась с укропкой рядом сидеть. Не ожидала такого? Думала, что в Донецке все рыспублику молодую любят?
А женщина чувствовала себя победительницей.
Один - ноль!
Слава Украине!"



Теги: Донецк, Донбасс, блокпост, линия разграничения, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх