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Архив - Донецкая область

Опубликована карта из зоны АТО: горячих точек стало больше

17.12.2017 12:39
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Опубликована карта из зоны АТО: горячих точек стало больше

Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины опубликовал карту, отображающую ситуацию в зоне АТО на начало текущих суток – 17 декабря. Обстрелов стало значительно больше, чем сутками ранее.

Под удары в субботу попали и Луганщина, и Донетчина, тогда как сутками ранее обстреливалась только Донецкая область, и то – минимально.

Напомним, что за минувшие сутки в зоне АТО оккупанты совершили более 30 обстрелов. В рядах ВСУ есть потери.



Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
 
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