Открытие елок Донетчины: Авдеевка тоже участвует

17.12.2017 17:21

В прифронтовой Авдеевке, несмотря на неспокойную обстановку (обстрелы там практически не утихают), во вторник торжественно откроют новогоднюю елку.



Как сообщает avdeevka.city, официальное открытие и зажжение праздничных огней на новогодней ёлке города Авдеевка состоится 19 декабря в 10:00 на пересечении бульвара Шевченко и пр. Центральный.



В программе мероприятия: игры, конкурсы и, собственно, зажжение символа нового года.

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