С полуночи в зоне АТО произошло шесть обстрелов

17.12.2017 18:21

Сегодня, 17 декабря, в период с полуночи до 18:00, российско-террористические войска осуществили 6 обстрелов позиций сил АТО. В ответ украинские военнослужащие 2 раза подавляли огневую активность агрессора.



Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Луганском направлении эпицентром напряженности стала Светлодарская дуга. Здесь из тяжелых минометов калибра 120-мм противник вел огонь у Луганского, Лозового и Новолуганского. Всего в этом районе оккупанты выпустили по оборонным укреплениям ВСУ почти 70 боеприпасов.



На Донецком направлении из 82-мм минометов и пехотного вооружения боевики обстреляли защитников Лебединского, а из гранатометов различных видов вели огонь в пригороде Авдеевки.