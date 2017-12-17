Силам АТО передали "няшку"

17.12.2017 10:59

Волонтер Юрий Мысягин сообщил о том, что украинским воинам, которые сражаются в зоне АТО на Светлодарской дуге, передали полезную вещь.



"В современной войне без подобных устройств, или "няшек", как их нежно называют военные - успеха не будет, - пишет Юрий на своей странице в Фейсбуке. - Для одного пехотного подразделения 54-й бригады, которое недавно участвовала в успешном "переносе своих опорников", в результате которых нескольких квадратных км. стали подконтрольны Украине, мы передали для подразделение экшен камеру "Sony" с разными крепежами".



Мысягин отмечает, что для работы в серой зоне и последующего анализа информации, перед стратегическими действиями и маневрами, такая камера - вещь незаменимая.