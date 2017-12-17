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В зоне АТО появились красные круги и черные крестики
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине побывали 15 декабря в поселке Травневое, который недавно перешло под контроль сил АТО. Наблюдатели увидели немало интересного.
В отчете СММ ОБСЕ отмечается, что наблюдатели прибыли в Травневое в сопровождении офицеров Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК), представителей военно–гражданской администрации и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В поселке члены патруля Миссии видели маркировку на воротах некоторых домов. Как объяснили местные жители, красные круги означают, что в доме кто-то проживает, а черные крестики — что дом пустует. Наблюдатели отметили, что личный состав Вооруженных сил Украины занял некоторые из пустующих домов.
В поселке команда СММ видела по крайней мере двух военнослужащих с черными нашивками батальона "Айдар" на форме. В западном конце улицы Гайдара наблюдатели видели вооруженного человека рядом со свежевырытой траншеей, а на восточном конце улицы - военнослужащего ВСУ и направленный на юг крупнокалиберный пулемет на расстоянии около 100 м от ближайших домов.
На ул. Гайдара, 12, в Травневом наблюдатели видели дом с поврежденной крышей, которую как раз ремонтировали пожарные и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 75-летняя жительница дома сказала, что снаряд попал в крышу ночью 3 декабря.
Шестеро жителей сообщили, что в поселке недостаточное электроснабжение и что местные водозаборные станции поставляют только непригодную для питья воду. Жители также рассказали, что для того чтобы приобрести еду и лекарства, они вынуждены пешком или на велосипеде преодолевать расстояние в 2,5 км до подконтрольного "ДНР" пгт Гольмовский (49 км к северо-востоку от Донецка).
Напомним, что недавно силы АТО в результате успешной операции вывели из "серой зоны" два находящихся населенных пункта – Травневое и Гладосово.
Местным жителям раздают гуманитарную помощь, но остается еще масса проблем, которые не дают решить оккупанты.
Так, 16 декабря полдень боевики из автоматов прицельно обстрелял окрестности Травневого (Майского). Этими действиями противник сорвал плановые ремонтно-восстановительные работы на поврежденных линиях электропередач и жилых домах этого населенного пункты.
Кроме того, пропагандисты ОРДО стряпают фейковые письма (якобы от лица местных жителей) и шлют их в СММ ОБСЕ.
Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о намерении переподчинить недавно выведенное из серой зоны Гладосово Бахмутскому районному совету.
Несмотря на сложности, группа офицеров гражданско-военного сотрудничества Cimic Svitlodarsk продолжает работу по оказанию помощи населению прифронтовой зоны в зоне ответственности.
Теги: Донбасс, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы, СММ ОБСЕ
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