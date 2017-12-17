Военный журналист: украинскую войну превращают в сувенир

17.12.2017 16:19

Журналист Андрей Цаплиенко поделился последними новостями из зоны АТО, а также – напрямую имеющими отношение к ситуации на Донбассе.



"Такого я еще не видел за весь свой опыт военного журналиста. В магазине в Попасной можно купить вот такой туристический магнитик (см. фото вверху – прим. ред.). На холодильник предлагают прицепить ... руины после обстрелов, - пишет Андрей на своей странице в Фейсбуке. - Итак, украинский войну превращают в сувенир".



Он также приводит слова заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга: "На сегодняшний день война в Донбассе далека от завершения, как никогда".



"А известный американский дипломат и друг Украины Джон Хербст еще более откровенен в своем пессимизме. "Война продлится минимум десять, а, вероятно, и двадцать лет", - прогнозирует Хербст. Если американец прав, то это означает, что наши дети, даже те, кто пошел в первый класс, когда будут служить в Донбассе. Готовы ли мы к этому?" - вопрошает Цаплиенко.



"Признак усиление агрессии поступил из России, - продолжает он. - В понедельник, то есть уже завтра, россияне намерены отозвать восемнадцать своих представителей из Соледара и заблокировать работу Общего Центра координации и контроля. Для тех, кто не в теме: сейчас СЦКК - единственный коммуникативный орган для того, чтобы стороны могли пригласить перемирия и режим прекращения огня. Есть и положительная новость недели: Дональд Трамп все же подписал бюджет, в котором отдельными строками прописаны 350 миллионов долларов на поддержку украинской армии. Но этого недостаточно для завершения войны".

Известный российский политолог и блогер Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид) также прокомментировал новость о том, что РФ намерена отозвать своих офицеров из Совместного центра контроля и координации (СЦКК) на Донбассе.