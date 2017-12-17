Захват предприятий в ОРДЛО привлек российских олигархов

17.12.2017 13:30

По данным группы "Информационное Сопротивление", т.н. "органам власти ДНР", несмотря на принятые меры, не удается восстановить работу большинства из "национализированных" предприятий.



"Основными проблемами остается отсутствие отработанного механизма по импорту сырья и закупки компонентов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, а также поиск рынков сбыта продукции (прежде всего в РФ), что сопровождается приостановкой работы и отправлением рабочих в неоплачиваемые отпуска, - поясняют в ИС. - Однако, отдельные шахты договариваются с российскими контрагентами по налаживанию поставок угля в РФ грузовым автотранспортом".



Также стало известно, что ряд российских олигархов заинтересовались возможностью получить контроль над крупными предприятиями в ОРДЛО при минимальных финансовых затратах.



"Например, в настоящее время российский олигарх А.Усманов (в 2017 г - 5-е место среди богатейших людей РФ по версии Forbes) проявляет интерес к установлению контроля над Алчевским металлургическим комбинатом, который после "национализации" в "ЛНР" перешел под управление компанией "Внешторгсервис", - отмечают в ИС.