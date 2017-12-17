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Захват предприятий в ОРДЛО привлек российских олигархов
По данным группы "Информационное Сопротивление", т.н. "органам власти ДНР", несмотря на принятые меры, не удается восстановить работу большинства из "национализированных" предприятий.
"Основными проблемами остается отсутствие отработанного механизма по импорту сырья и закупки компонентов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, а также поиск рынков сбыта продукции (прежде всего в РФ), что сопровождается приостановкой работы и отправлением рабочих в неоплачиваемые отпуска, - поясняют в ИС. - Однако, отдельные шахты договариваются с российскими контрагентами по налаживанию поставок угля в РФ грузовым автотранспортом".
Также стало известно, что ряд российских олигархов заинтересовались возможностью получить контроль над крупными предприятиями в ОРДЛО при минимальных финансовых затратах.
"Например, в настоящее время российский олигарх А.Усманов (в 2017 г - 5-е место среди богатейших людей РФ по версии Forbes) проявляет интерес к установлению контроля над Алчевским металлургическим комбинатом, который после "национализации" в "ЛНР" перешел под управление компанией "Внешторгсервис", - отмечают в ИС.
Теги: Россия, Донбасс, предприятие, оккупанты, ОРДЛО
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