Записки капеллана из Авдеевки: молитва и заповедные места

17.12.2017 20:09

Священнослужитель Украинской православной церкви Киевского патриархата, военный капеллан Александр (Даманский), который с недавних пор служит в Авдеевке, поделился двумя новыми зарисовками из прифронтового города.

Напомним, что отец Александр, о пути которого в зону АТО "Донбасс" подробно рассказывал в 2016 году, на своей странице в соцсети Фейсбук делится наблюдениями о войне и не только. Некоторыми из этих записей мы будем также делиться – с нашими читателями.



Приводим вашему вниманию очередные заметки боевого капеллана:



МОЛИТВА

/личное/

Порой, во время молитвы, возникает желание стать перед Богом на колени. Не потому что он Царь, а ты раб никчемный; но потому что вдруг остро ощущаешь Его вмешательство в твою жизнь, и хочется благодарить, а слов не хватает...



Сегодня вечером, коленопреклоненно я молился в той, уже ставшей легендарной, капличке на третьем этаже расстрелянной авдеевской девятиэтажки. Молился и вспоминал моих братьев капелланов, которые жили и служили тут. Каждый из них, я уверен, скажет, что это был важный отрезок его жизни. Спасибо вам, что не побоялись служить тут.



ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА



Заповедные места, где свободно обитают те самые, знаменитые 93% (в сентябре главный психиатр Минобороны Олег Друзь назвал 93% участников АТО "потенциальной угрозой для общества", после чего был уволен со своего поста – прим. ред.).



На территории проживания данной популяции в изобилии валяются различные смертоубийственные железяки; находится огромное количество никем ещё не стыренного металлолома, а также, если повезет, можно встретить редкий экземпляр блуждающего попа в бронежилете и каске (в комментариях ползователи соцсетей отметили, что это – одна из наиболее горячих точек в районе Авдеевки – позиция "Зенит" - прим. ред.). При встрече попа не обижать! Можно покормить! Несмотря на устрашающий внешний вид, поп довольно дружелюбен )))



P.S. пытаюсь юморить после трудного дня..."



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