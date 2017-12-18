Цирк ужасов: в Украине начали принимать документы «ЛДНР»

18.12.2017 09:00

Украинские суды в качестве доказательств начали признавать документы, которые выданы в так называемых «ЛДНР»

Об этом сообщает в ФБ журналист Алексей Романов, ссылаясь подобный пример в судебном реестре.

Так, по словам Романова, украинские суды принимают свидетельства о рождении и смерти, выданные в «ЛДНР».

«Как следует из свидетельства о смерти серии НОМЕР_1 выданного отделом записи актов гражданского состояния Первомайского городского управления юстиции Министерства юстиции Луганской Народной Республики, который находится на временно оккупированной территории Украины, ОСОБА_2 умер ИНФОРМАЦИЯ_3 в г. Первомайск Луганской области», — говорится в судебном решении.

Иными словами, в украинском суде для вынесения решения ссылаются на документ «Министерства юстиции Луганской Народной Республики».

Журналист утверждает, что таких решений тысячи.

«Не всегда вот так вот прямо ссылаются, прямо в тексте, на документы Л/ДНР. Но все равно такие документы украинскими судами принимаются. И в делах копии таких документов остаются. В качестве надлежащих и допустимых доказательств. Такова жизнь. Здесь воюем, здесь не воюем, здесь рыбу заворачивали. «Хлопці гинуть» и все такое», — констатирует журналист.

Источник: https://from-ua.com