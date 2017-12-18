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Архив - Донецкая область

Террористы утроили ад в поселке Новолуганское: частный сектор в огне

18.12.2017 19:25
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Террористы утроили ад в поселке Новолуганское: частный сектор в огне

Сегодня вечером поселок Новолуганское Бахмутского района Донецкой области попал под обстрел из «Градов».

Заместитель председателя Донецкой ОГА по гуманитарным вопросам Игорь Стокоз на своей странице в соцсети сообщил: «Только что градами обстрелян поселок Новолуганское. Зафиксировано около 15 прилетов. Горит частный сектор»

По его словам, информация о пострадавших уточняется.

В свою очередь, глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский подтвердил озвученную Стокозом информацию и добавил, что снаряды попали не только в жилые дома, но и на территорию детского сада. Чиновник сообщил: «Как сообщает мне председатель Бахмутской ВГА Владимир Бохонов, горят частные дома на улице Мичурина, в детском саду выбиты стекла и повреждена площадка. Это лишь предварительная информация. На место происшествия выехали спасатели ГСЧС, полиция, представители ВГА. Информация о пострадавших пока не поступала».

Источник: https://donpress.com 

 



Теги: Донбасс, Снежное, погибший, взрыв
 
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