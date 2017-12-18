В Мариуполь для обмена привезут военнопленных

18.12.2017 16:08

Более 300 человек перевезут в Мариуполь и Харьков, чтобы завершить процесс обмена военнопленными, передает MRPL.CITY

Об этом сообщил координатор центра «Патриот» Олег Котенко в эфире «Громадське.Схід». Он отметил, что сейчас идет подготовка юридических документов людей, которые будут переданы в рамках обмена, а сам обмен пленными планируется завершить до Нового года.

«Их сейчас перевозят в Мариуполь или Харьков, поскольку 300 человек – это достаточно большое количество людей. Сейчас идет эта работа и подготовка идет сумасшедшими темпами, потому что хотят успеть до Нового года», - сообщил Котенко.

Окончательная дата обмена будет оглашена, когда 306 человек будут к нему подготовлены, для тех же, кто не имеет окончательного приговора, либо не завершено следствие, мера пресечения будет изменена.

Как отмечает Котенко, точное количество военнопленных назвать невозможно. Украинская сторона считает пленными 168 человек, а боевики подтвердили, что удерживают 95 человек.