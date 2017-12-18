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Архив - Донецкая область

В Мариуполе возобновила работу бесплатная столовая

18.12.2017 16:30
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В Мариуполе возобновила работу бесплатная столовая

В Мариуполе после полугодового перерыва свои двери снова открыла социальная столовая. Ежедневно бесплатные горячие обеды здесь могут получить малообеспеченные граждане, пенсионеры, переселенцы и т.п, сообщает сайт Мариупольские Новости.
Работа социальной столовой была приостановлена летом этого года, но по просьбам жителей ее возобновили. Помощь в этом оказали благотворительные организации «Каритас Мариуполь» и «Renovabis».
Напомним, столовая работает по улице Георгиевская, 2.



Теги: Донбасс, Мариуполь, малообеспеченный, столовая
 
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