В Мариуполе возобновила работу бесплатная столовая

18.12.2017 16:30

В Мариуполе после полугодового перерыва свои двери снова открыла социальная столовая. Ежедневно бесплатные горячие обеды здесь могут получить малообеспеченные граждане, пенсионеры, переселенцы и т.п, сообщает сайт Мариупольские Новости.

Работа социальной столовой была приостановлена летом этого года, но по просьбам жителей ее возобновили. Помощь в этом оказали благотворительные организации «Каритас Мариуполь» и «Renovabis».

Напомним, столовая работает по улице Георгиевская, 2.