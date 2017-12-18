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Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР
На место главаря террористов ДНР на данный момент претендуют четыре кандидата, среди которых Александр Ходаковский, Игорь Безлер, Александр Бородай и Денис Пушилин.
Об этом говорится в материале "Апострофа".
Александр Ходаковский – экс-главарь батальона боевиков "Восток", бывший "руководитель "совета безопасности ДНР", руководитель сепаратистской организации "Патриотические силы Донбасса". Сейчас Ходаковский позиционирует себя в качестве оппозиции Захарченко и является протеже российских силовиков. После перевеса кураторства в ОРЛО на сторону силового блока РФ имеет большие шансы занять место Захарченко.
Вторым кандидатом является Игорь Безлер (Бес) – беглый военный командир боевиков, на данный момент находится в оккупированном Крыму. Источники "Апострофа" на оккупированном Донбассе считают, что Безлер вернется в Донецк ближе к осени, чтобы поучаствовать в "выборах". Но его шансы оцениваются невысоко.
Александр Бородай также является одним из претендентов. Экс-советник Захарченко, соратник Ходаковского, в 2014 году - так называемый "глава "совета министров ДНР". На настоящий момент является главой так называемого "Союза добровольцев Донбасса" (организации, объединившей боевиков, воевавших на Донбассе). Источники считают, что Бородай может стать номинальным главарем, но "правление" перейдет Ходаковскому.
Еще одним претендентом является председатель так называемого "народного совета ДНР" Денис Пушилин. Протеже российских левых сил и русских националистов. Но на данный момент позиции российских левых на Донбассе выглядят ненадежно.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ДНР, Захарченко
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