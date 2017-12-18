Заявление Захарченко возмутило жителей оккупированного Донбасса: в «ДНР» разгневаны наглым враньем главы «республики»

18.12.2017 21:55

Главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко провел большую пресс-конференцию в Донецке по подобию российского общения Путина с прессой, рассказав жителям Донбасса об очередных победах «республики».

При этом заявления Захарченко об улучшении жизни в «ДНР» и росте экономики вызвали возмущение местных жителей, передает «Диалог».

Так, пользователь Сергей Беляев рассказал, что в его родном городе закрыли все шахты, а население в 30 000 человек вообще осталось без работы. Пользователь написал о семье, в которой отец, сын и мать работали на шахте, при этом не являясь пенсионерами — всех их уволили и оставили без работы, вынудив работать дворниками.

Раньше в городе было несколько крупных промышленных предприятий и 11 шахт, но все они сейчас закрыты. Беляев пишет, что после этого «победные» пресс-конференции Захарченко вызывают лишь возмущение жителей Донбасса.

Пользователи отметили, что речь скорее всего идет о городе Енакиево

Источник: http://lugradar.net