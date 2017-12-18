Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Заявление Захарченко возмутило жителей оккупированного Донбасса: в «ДНР» разгневаны наглым враньем главы «республики»

18.12.2017 21:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко провел большую пресс-конференцию в Донецке по подобию российского общения Путина с прессой, рассказав жителям Донбасса об очередных победах «республики».

При этом заявления Захарченко об улучшении жизни в «ДНР» и росте экономики вызвали возмущение местных жителей, передает «Диалог».

Так, пользователь Сергей Беляев рассказал, что в его родном городе закрыли все шахты, а население в 30 000 человек вообще осталось без работы. Пользователь написал о семье, в которой отец, сын и мать работали на шахте, при этом не являясь пенсионерами — всех их уволили и оставили без работы, вынудив работать дворниками.

Раньше в городе было несколько крупных промышленных предприятий и 11 шахт, но все они сейчас закрыты. Беляев пишет, что после этого «победные» пресс-конференции Захарченко вызывают лишь возмущение жителей Донбасса.

Пользователи отметили, что речь скорее всего идет о городе Енакиево

 

Источник: http://lugradar.net 



Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх