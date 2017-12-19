Боевики на Донбассе снова применили "Град"

19.12.2017 20:01

19 декабря боевики на Донбассе снова обстреляли украинские позиции из "Града". Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на Facebook, передает apostrophe.ua.

"На Луганском направлении российско-террористические войска в полдень из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" обстреляли наши оборонительные укрепления вокруг Зайцево. В общем, оккупанты выпустили здесь 20 реактивных снарядов. Кроме того, позиции украинских защитников в этом районе враг обстреливал из минометов различных видов и вооружения БМП", - сообщили там.

Также террористы с минометов обстреляли населенный пункт Водяное. Последствия пока устанавливаются.

Кроме того, боевики вели огонь по украинским войскам под Троицким, Новоалександровкой, Новолуганском, Павлополем, Лебединским, Песками, Каменкой, Авдеевкой и Троицким.

В общем, противник совершил 21 обстрел с начала суток 19 декабря.

Напомним, вчера боевики совершили масштабный обстрел с "Градов" Новолуганского, в результате чего 8 мирных жителей было ранено.