Что показывают и почем билеты в кинотеатрах Донецка

19.12.2017 08:20

В неподконтрольном Донецке на данный момент работает 5 кинотеатров. Стоимость билетов колеблется от 70 до 200 рублей (33 – 94 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 19.12.17). Примечательно, что из-за действия в «ДНР» комендантского часа (с 23:00 по местному «московскому» времени) последние вечерние сеансы в зависимости от кинотеатра начинаются в 18:00 или 20:00. Ленты во всех кинотеатрах демонстрируются практически одни и те же, все 2017 года выпуска, сообщает dnews.dn.ua.

«Фунтура Синема» (на базе «Мультплекс») в ТРЦ «Донецк Сити». Стоимость билетов, как и раньше, зависит от выбранного зала. Так, сейчас расценки следующие:

зал «Бергман»: 160 руб. (75 грн) – дневной сеанс, 180 руб. (85 грн) – вечерний;

залы «Малкович» и «Окуджава»: 100 – 120 – 150 руб. (47 – 56 – 70 грн).

Последний вечерний сеанс в 18:20.

Согласно онлайн-афише, на сегодня, 19 декабря, в прокате:

мультфильмы: «Стань легендой» (Франция, Бельгия), «Реальная белка - 2» (США);

художественные фильмы: «Дюнкерк» (Великобритания, Нидерланды, Франция, США), «Санта и компания» (Франция), «Иностранец» (США), «Новогодний переполох» (Россия), «Последний богатырь» (Россия), «Девушка с косой» (Россия), «Легенда о Коловрате» (Россия).

Дом кино «Шевченко». Здесь внутри также запрещена видеосъемка. Стоимость билетов тоже зависит от зала:

Рубиновый зал: утренние и дневные сеансы – 150 и 180 руб. (70 и 85 грн); вечерние – 150 и 200 руб. (70-94 грн);

Малахитовый зал: утренние и дневные сеансы – 100 и 120 руб. (47-56 грн), вечерние – 150 руб. (70 грн).

Последний вечерний сеанс в 20:00.

19 декабря в прокате:

мультфильмы: «Дозор джунглей» (Франция), «Стань легендой» (Франция, Бельгия);

художественные фильмы: «Сделано в Америке» (США), «Санта и компания» (Франция), «Иностранец» (США), «Новогодний переполох» (Россия), «Последний богатырь» (Россия), «Девушка с косой» (Россия), «Легенда о Коловрате» (Россия).

Кинотеатр «Золотое кольцо» (на базе «Мультплекс») в ТРЦ «Золотое кольцо». В будние дни для школьников и студентов предлагают билеты за 50 руб. (24 грн). Для остальных зрителей стоимость билетов 100 и 160 руб. (67 и 75 грн).

Кинотеатр «Звездочка». Работает 4 зала:

Большой и Малый залы: утро – 130 руб. (61 грн), день – 160 руб. (75 руб.) вечер – 180 руб. (85 грн);

«АртХаус» и «Фестивальный»: утро, день – 100 руб. (47 грн), вечер – 150 руб. (70 грн).

Последний вечерний сеанс в 20:15.