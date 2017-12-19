Компания Ахметова выкупила завод Азарова

19.12.2017 18:29

Метинвест приобрел завод за 4,7 млн грн, вместо оценочных 370 млн гривен. Группа Метинвест бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского фактически стала владельцем завода ООО АГ Сталь в Мариуполе, который занимается производством сварных труб, сообщает Громадське.

Как отмечается, Метинвест стал владельцем целостного имущественного комплекса, без юридического лица. Ранее среди владельцев предприятия была семья бывшего первого вице-премьера Анатолия Голубченко и структуры, приближенные к семье экс-премьера Николая Азарова.

Однако в 2015 году владельцы инициировали банкротство предприятия, а все имущество отошло государственному Укрэксимбанку, который принял решение продать его на аукционе.

"Ликвидатор продал оборудование в разы дешевле, чем его оценивали", - сообщает издание. Оценочная собственности имущества завода составляла 370 млн грн с учетом требований кредиторов. Но в результате трех аукционов, два из которых не состоялись из-за отсутствия претендентов, оно было продано за 4,7 млн грн.

Роман Курашев, директор по маркетингу Метинвеста подтвердил информацию о том, что холдинг имеет отношение к собственности АГ Сталь: "Мы развиваемся в замкнутых профилях - сварные трубы. Мы выкупили оборудования бывшего завода АГ Сталь".

Три независимых источника сообщили, что на сегодняшний день АГ Сталь работает как трубосварочный цех ММК им. Ильича, которым владеет Метинвест. А всех клиентов, которые хотят купить продукцию завода, переводят на Метинвест.