На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук

19.12.2017 17:33

Относительно «новой стратегии» Путина по Донбассу

Заявление Путина о «низкой эффективности Минского формата» (при том, что Кремль отчаянно цеплялся за этот самый Минский формат с самого момента подписания Минска) вместе с выводом российских офицеров из СЦКК заставляет говорить о некоей новой стратегии Москвы по Донбассу. Чем же продиктованы эти шаги Кремля? Пишет координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук в Фейсбуке.

Видится обычная многоходовочка Путина:

- во-первых и главное – «ответ» на новый мощный пакет санкций, который готовят США с февраля 2018-го. Ответ чисто в стиле Путина, т.е. ассиметрично и в виде прямого шантажа: мол, будете кошмарить – будет эскалация на Донбассе и срыв Минска (а Запад, как известно, цепляется за минские договоренности никак не меньше россиян, постоянно утверждая, что «альтернативы Минску нет»);

- во-вторых, попытка протянуть свою версию миротворческой миссии на Донбассе: уход россиян из СЦКК на фоне нынешней активизации российских оккупационных войск сразу на нескольких участках фронта на Донбассе, по задумке Путина, должно привлечь внимание Запада именно к линии разграничения сторон (где Москва, как известно, и предлагает разместить миротворцев), и заставить "забыть" о неконтролируемом участке госграницы с РФ;

- в-третьих и на закуску, отзыв офицеров ВС РФ из СЦКК делает Совместный центр по сути еще одним инструментом «легализации» «ЛДНР» (вчерашнее заявление «1 АК ДНР» о том, что после отъезда россиян «представители ДНР будут продолжать работать в СЦКК»). Т.е. в СЦКК, по задумке Москвы, останутся "один на один" представители украинской стороны и «ЛДНР». Этот шаг – попытка РФ выжать хоть что-то из ситуации с СЦКК, смысл существования которого пропадет в случае принятия Верховной Радой Украины законопроекта №7163 «о деоккупации Донбасса» (а при всех титанических усилиях Москвы сорвать голосование этого законопроекта, «угроза» принятия его Радой остается – и, очень надеюсь, вскоре он все же будет принят).

Особенностью этой многоходовочки Кремля является то, что Путин как любитель навязывать свою инициативу в кои веки сам действует ситуативно, реагируя на чужую – Украины и Запада - инициативу. В этом его слабость.

Да, в контексте вышесказанного можно ожидать дальнейшего роста активности оккупационных войск и серьезного обострения ситуации на Донбассе, но и здесь есть предохранители. Например, вместе с введением готовящегося пакета американских санкций, Запад (США и ЕС) могут сразу подготовить совместный «страховочный» пакет дальнейших санкций – на случай, если Москва сделает ставку на эскалацию конфликта.

Путин поймет только такой подход. С шантажистами, понимающими только язык силы и ультиматумов, диалог надо вести соответствующим образом.