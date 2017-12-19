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Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали
Ночь на Николая была совсем не тихой и не “волшебной”. Было громко. Очень громко. Опять “Грады”, опять разрушения, опять кровь и слезы. Под огнем оказались Новолуганское, Горловка, Стаханов, Первомайск...Вот такой “светлый” праздник. Печальный итог ночи - 14 (!!!) раненых мирных жителей по обе стороны линии соприкосновения, среди них один ребенок. Об этом сообщает Донбасс СОС в Фейсбуке.
##Новолуганское
Под обстрел из тяжелой артиллерии попал самый центр поселка, где были сосредоточены все основные инфраструктурные объекты. В результате пострадало 29 частных домов на улице Мичурина, Пушкина и Сергиенко; 5 пятиэтажек в кварталах Молодежный и Дружбы, 4 двухэтажки на улице Школьной и квартале Солнечный.
Без крыши и окон остался детский сад ( 100 детей посещают),без окон школа, в которой учится 250 школьников, повреждены фельдшерский пункт и обесточена котельная, в результате чего 300 абонентов остались без тепла, перебито водопровод на одну улицу. В большей части частного сектора отсутствует электричество, в многоэтажках электричество есть.
В настоящее время подтверждена информация о 8 пострадавших: семеро взрослых, один - в тяжелом состоянии и 6-летний ребенок - с психологической травмой он отправлен в больницу.
В поселке развернут оперативный штаб по ликвидации последствий обстрела.
#Горловка
В результате ночного обстрела повреждения получили около 10 домов, общежитие, амбулатория по улицам Загородняя, Больничная, Голованова, Генерала Антонова, Аренского, Молодёжная, Байракская, Московская. На данный момент известно о 2 раненых: в поселке Гольмовский пострадала 21-летняя девушка и пенсионерка.
В #Стаханове под огнем оказался жилой район.повреждения различной степени порядка 11 многоквартирных девятиэтажных домов, девять частных домовладений и поликлиника. Поврежден газопровод. Сообщается о 3 раненых мирных жителях, одна женщина умерла от сердечного приступа во время обстрела
В #Первомайске под обстрел попало около 10 жилых домов. Была обесточена насосная станция, в результате прекращена подача воды в Стаханов, Кировск и Брянку. Сообщается об одном раненом
Теги: Донбасс, расстрел, Святой Николай, Донетчина
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