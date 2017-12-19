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Новолуганское после обстрела российскими боевиками: что сейчас происходит в пережившем кошмар поселке – подробности
По уточненным данным, 8 мирных жителей из Новолуганского получили ранения в результате чудовищного обстрела боевиками из РСЗО "Град" вчера 18 декабря. Сорок семь домов получили разрушения. В Facebook штаба АТО говорится, что кроме этого боевики били по школе, садику и местной амбулатории, передает "Диалог.UA".
"Половина населенного пункта обесточена из-за повреждения линий электропередач, частично поврежден и газопровод", - говорится в сообщении украинских военных.
По данным пресс-секретаря Управления Нацполиции в Донецкой области Натальи Шиман в 05:00 утра 19 декабря в Новолуганское прибыло подкрепление из Бахмута. Правоохранители будут помогать своим коллегам документировать зверства российских боевиков.
В селе сейчас работают также военные медики, военнослужащие, спасатели, отряды полиции. Также во вторник 19 декабря в Новолуганском начнет работу гуманитарный штаб, пункты обогрева и военно-полевые кухни. По данным штаба АТО, за минувшие сутки боевики 16 раз сорвали "перемирие".
Террористы грубо срывают минские договоренности, применяя против ВСУ и мирного населения вооружение, запрещенное "Минском". Ситуация, как говорят наши военные, показывает тенденции к обострению. Основные провокации террористов были совершены за минувшие сутки на донецком и луганском направлениях.
Теги: Россия, Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, Нацполиция
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