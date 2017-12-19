Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО

19.12.2017 16:01

Чудовищные разрушения после обстрела боевиками "ДНР" из "Градов" населенного пункта Новолуганское в Донецкой области и опасность нового удара вынудили власти начать эвакуацию местных жителей. Об этом написал премьер страны Владимир Гройсман на собственной странице в соцсети, назвав обстрел гражданского населения реактивной артиллерией "подлым и мерзким", передает dialog.ua.

При этом в Сети опубликовано видео жутких последствий обстрела боевиков, огневой удар которых поразил не только дома гражданского населения: снарядами сильно повреждена школа, амбулатория и детский садик. Стало известно, что обстрел велся со стороны Горловки, в результате удара повреждены около 50 домов. На опубликованных кадрах сильно напуганные обстрелом люди рассказали, как в радиусе нескольких кварталов обстрелом выбивало окна и разрушило стены домов. При этом бригады спасателей и Красный Крест уже везут материалы для ремонта.