Террористы устроили ад в Зайцево: штаб АТО рассказал подробности обстрела еще одного села реактивными системами “Град”

19.12.2017 22:28

Российские гибридные войска продолжают применять тяжелую артиллерию против мирных граждан Донбасса. Вслед за поселком Новолуганское огонь “Градов” испытало на себе село и Зайцево в серой зоне АТО. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-службу штаба АТО.

Отмечается, что обстрел случился во вторник, 19 декабря. Российские “ихтамнеты” обрушили ракеты прямо на жилые кварталы Зайцево. Информации и последствиях бесчеловечного обстрела пока нет.

Силы АТО вычислили, откуда били террористы. Оказалось, что огонь из РСЗО “Град” велся из оккупированной Горловки, а точнее прямо из жилых кварталов города. “Ихтамнеты” традиционно спрятались “за спины женщин и детей”.