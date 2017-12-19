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Террористы устроили ад в Зайцево: штаб АТО рассказал подробности обстрела еще одного села реактивными системами “Град”
19.12.2017 22:28
Российские гибридные войска продолжают применять тяжелую артиллерию против мирных граждан Донбасса. Вслед за поселком Новолуганское огонь “Градов” испытало на себе село и Зайцево в серой зоне АТО. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-службу штаба АТО.
Отмечается, что обстрел случился во вторник, 19 декабря. Российские “ихтамнеты” обрушили ракеты прямо на жилые кварталы Зайцево. Информации и последствиях бесчеловечного обстрела пока нет.
Силы АТО вычислили, откуда били террористы. Оказалось, что огонь из РСЗО “Град” велся из оккупированной Горловки, а точнее прямо из жилых кварталов города. “Ихтамнеты” традиционно спрятались “за спины женщин и детей”.
Теги: Россия, Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Зайцево
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