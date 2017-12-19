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Архив - Донецкая область

В Донбасс зашла группа снайперов-наемников из Сербии

19.12.2017 09:58
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В Донбасс зашла группа снайперов-наемников из Сербии

В Штабе АТО намекнули, что наемников есть кому встретить и отправить на их родину за счет Минобороны России. По информации Штаба Антитеррористической операции на Донецком направлении появилась группа сербских наемников-снайперов. Об этом сказано в сообщении Штаба в Фейсбуке, передает kp.ua.

Главарь группы сербских наемников - Деян Берич с позывным "Деки". В 2015 году он уже был задержан силами АТО, но затем его обменяли на украинских военнослужащих.
- Сербские наемники за российских грязные деньги намерены убивать украинских военнослужащих на линии боевого соприкосновения и совершать провокации против гражданских жителей прифронтовых населенных пунктов.

Эти негодяи - являются предателями совести и человеческих ценностей. Они согласились за три десятка "кремлевских серебряников" проливать кровь патриотов и защитников Украинской земли. В Вооруженных Сил Украины есть кому встретить незваных гостей и отправить за счет министерства обороны российской федерации туда, откуда прибыли, сказано в сообщении Штаба АТО.



Теги: Россия, Донбасс, Сербия, снайпер, АТО, ВСУ, обстрелы, наемники, Минобороны
 
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