В Донбасс зашла группа снайперов-наемников из Сербии

19.12.2017 09:58

В Штабе АТО намекнули, что наемников есть кому встретить и отправить на их родину за счет Минобороны России. По информации Штаба Антитеррористической операции на Донецком направлении появилась группа сербских наемников-снайперов. Об этом сказано в сообщении Штаба в Фейсбуке, передает kp.ua.

Главарь группы сербских наемников - Деян Берич с позывным "Деки". В 2015 году он уже был задержан силами АТО, но затем его обменяли на украинских военнослужащих.

- Сербские наемники за российских грязные деньги намерены убивать украинских военнослужащих на линии боевого соприкосновения и совершать провокации против гражданских жителей прифронтовых населенных пунктов.

Эти негодяи - являются предателями совести и человеческих ценностей. Они согласились за три десятка "кремлевских серебряников" проливать кровь патриотов и защитников Украинской земли. В Вооруженных Сил Украины есть кому встретить незваных гостей и отправить за счет министерства обороны российской федерации туда, откуда прибыли, сказано в сообщении Штаба АТО.