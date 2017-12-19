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"В Горловке впервые за год зарезервированы 100 коек под "военнослужащих". Больницы в "ЛНР/ДНР" забиты недобитыми ор***и. Некоторых сразу в морг", – "Доктор Смерть"

19.12.2017 10:39
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"В Горловке впервые за год зарезервированы 100 коек под "военнослужащих". Больницы в "ЛНР/ДНР" забиты недобитыми ор***и. Некоторых сразу в морг", – "Доктор Смерть"

У украинских военных, несомненно, серьезное преимущество в боевых действиях на Донбассе. Террористы за последние дни несут страшные потери, по официальным данным, это десятки раненых и убитых. По неофициальным – цифра в разы больше.

Как пишет в Facebook украинский блогер и врач Александр Чернов, которого террористы прозвали "Доктор Смерть", по сообщениям из его источников в больницах городов Горловки, Алчевска и Кадиевки (бывший Стаханов - ред.) в спешном порядке резервируются койко-места и оборудуются дополнительные операционные для приема раненых боевиков. Их количество велико. Есть и ликвидированные орки, которых отправляют в морги, передает "Диалог.UA".

Это веский повод для вывода о том, что ситуация на фронте явно значительно отличается от той, как ее пытаются преподнести пропагандисты Кремля, утверждающие, что боевики воюют успешно и практически без потерь. Также Александр Чернов опроверг очередную ложь пропагандистов, рассказывавших о якобы умершей от сердечного приступа во время обстрела 93-летней жительницы Кадиевки. Как утверждают медики, пожилая женщина скончалась за 3-4 часа до обстрела, в котором, к слову сказать, виновны российские провокаторы и боевики.



Теги: Россия, Донбасс, Горловка, больницы, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы
 
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