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Власти "ДНР" планируют крупный захват пустующих квартир в Донецке - жители города напуганы и бьют тревогу
Жители оккупированных Донецка и Макеевки заявляют, что сотрудники силовых структур "ДНР" обходят дома города и составляют списки пустующих и отданных в аренду квартир. Пользователи соцсетей отмечают, что "полиция" собирает информацию и утверждает, что пытается предотвратить "отжим" пустующих квартир и обнаружить подозрительных жильцов в арендованном жилье, передает dialog.ua.
Дончане пишут, что в бланки вписываются подробные сведения о жильцах, включая номера мобильных телефонов, даты рождения, места работы и другую информацию. При этом жители Донецка с недоверием воспринимают заявления боевиков и считают, что власти "ДНР" намерены выявить пустующие квартиры для расселения в них приезжающих из России наемников.
Дончане пишут: "Тут, скорее, подходит "осуществляют отжим", а не "пПредотвращают отжим". Захерченко со своими министрами вплотную за республику взялся"; "Если отжим не предотвратить, его нужно возглавить"; "Надо же где-то героев из Бурятии (размещать)".
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, квартиры, жилье, ДНР, боевики, Захарченко
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